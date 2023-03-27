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28.03.2023, 15:59
Возбуждено уголовное дело о применении насилия к контролеру городских парковок
28 марта, Mossovetinfo.ru - Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 ...
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Происшествия
27.03.2023, 17:27
СК проводит проверку после избиения пациентом врача в больнице Подмосковья из-за очереди
27 марта. Mossovetinfo.ru - В больнице Мытищ пациент избил врача и пациентку из-за слишком долгого ожидания в очереди, ...
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Происшествия
27.03.2023, 17:00
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти московской студентки после приема лекарства
27 марта. Mossovetinfo.ru - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) изучит обстоятельс...