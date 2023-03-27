Возбуждено уголовное дело о применении насилия к контролеру городских парковок

28 марта, Mossovetinfo.ru - Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ ) на юге Москвы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (СК).



"По данным следствия, 22 марта 2023 года, 38-летний мужчина, находясь на улице Большая Тульская в городе Москве, нанес два удара кулаком в область лица контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП» , который осуществлял фотофиксацию автомобилей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия на своём автомобиле", - говорится в сообщении СК.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления.



Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве