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Происшествия     28.03.2023 15:59

Возбуждено уголовное дело о применении насилия к контролеру городских парковок

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Теги:  парковки  контролер  насилие  дело 

28 марта, Mossovetinfo.ru - Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ ) на юге Москвы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (СК).

"По данным следствия, 22 марта 2023 года, 38-летний мужчина, находясь на улице Большая Тульская в городе Москве, нанес два удара кулаком в область лица контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП» , который осуществлял фотофиксацию автомобилей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия на своём автомобиле", - говорится в сообщении СК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления.

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

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Теги: 
парковки  контролер  насилие  дело 

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