9 октября. Mossovetinfo.ru – Возбуждено уголовное дело по факту дорожного конфликта на улице Большая Садовая. Об этом сообщается на сайте столичной полиции. По данным СМИ, в конфликте приняли участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.



В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что возле ресторана «Пекин» несколько неизвестных повредили принадлежащий ей автомобиль «Мерседес» и нанесли побои ее водителю. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что группа молодых людей избила 33-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу. Сообщалось, что пострадавший - гражданин Белоруссии - получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.



По данным СМИ, автомобиль принадлежал ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а участники конфликта – футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и их спутники, которые через час после происшествия вступили в еще один конфликт в одном из московских ресторанов, и нанесли побои чиновнику Минпромторга Денису Паку. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.



Оба уголовных дела возбуждены по статье «Побои».