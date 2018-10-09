9 октября. Mossovetinfo.ru – Возбуждено уголовное дело по факту дорожного конфликта на улице Большая Садовая. Об этом сообщается на сайте столичной полиции. По данным СМИ, в конфликте приняли участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что возле ресторана «Пекин» несколько неизвестных повредили принадлежащий ей автомобиль «Мерседес» и нанесли побои ее водителю. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что группа молодых людей избила 33-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу. Сообщалось, что пострадавший - гражданин Белоруссии - получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
По данным СМИ, автомобиль принадлежал ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а участники конфликта – футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и их спутники, которые через час после происшествия вступили в еще один конфликт в одном из московских ресторанов, и нанесли побои чиновнику Минпромторга Денису Паку. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.
Оба уголовных дела возбуждены по статье «Побои».
12:12 Общество Ночь на 9 октября стала самой холодной в Москве с начала месяца
11:39 Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту еще одного инцидента в Москве с участием Мамаева и Кокорина
10:27 Происшествия Кокорин и Мамаев избили гражданина Белоруссии перед нападением на чиновника в Москве
09:45 Город (Москва и область) Около половины московских библиотек подключены к Wi-Fi
09:11 Город (Москва и область) С начала работы электробусы в Москве перевезли 125 тысяч пассажиров
14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля
11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ
10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации
01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн