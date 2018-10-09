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Происшествия     09.10.2018 11:39

Возбуждено уголовное дело по факту еще одного инцидента в Москве с участием Мамаева и Кокорина

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Теги:  Павел Мамаев  Александр Кокорин  Мамаев  Кокорин  уголовное дело  побои 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Возбуждено уголовное дело по факту дорожного конфликта на улице Большая Садовая. Об этом сообщается на сайте столичной полиции. По данным СМИ, в конфликте приняли участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что возле ресторана «Пекин» несколько неизвестных повредили принадлежащий ей автомобиль «Мерседес» и нанесли побои ее водителю. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что группа молодых людей избила 33-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу. Сообщалось, что пострадавший - гражданин Белоруссии - получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным СМИ, автомобиль принадлежал ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а участники конфликта – футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и их спутники, которые через час после происшествия вступили в еще один конфликт в одном из московских ресторанов, и нанесли побои чиновнику Минпромторга Денису Паку. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Оба уголовных дела возбуждены по статье «Побои».


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Теги: 
Павел Мамаев  Александр Кокорин  Мамаев  Кокорин  уголовное дело  побои 

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