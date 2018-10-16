16 октября. Mossovetinfo.ru – По итогам доследственной проверки по факту отравления рабочих на стройплощадке в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



В августе сообщалось, что на одной из строительных площадок Москвы произошло массовое пищевое отравление строителей. В результате отравления 31 человек был госпитализирован. Московское управление СК РФ организовало по данному факту доследственную проверку.



В результате проверки было установлено, что сопроводительные документы, которые должны были подтвердить качество поставляемых на стройку продуктов, отсутствовали, а в поставляемых полуфабрикатах была обнаружена сальмонелла. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».