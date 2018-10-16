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Происшествия     16.10.2018 14:34

Возбуждено уголовное дело по факту массового пищевого отравления рабочих в Москве

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  проверка  отравление  стройка 

16 октября. Mossovetinfo.ru – По итогам доследственной проверки по факту отравления рабочих на стройплощадке в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

В августе сообщалось, что на одной из строительных площадок Москвы произошло массовое пищевое отравление строителей. В результате отравления 31 человек был госпитализирован. Московское управление СК РФ организовало по данному факту доследственную проверку.

В результате проверки было установлено, что сопроводительные документы, которые должны были подтвердить качество поставляемых на стройку продуктов, отсутствовали, а в поставляемых полуфабрикатах была обнаружена сальмонелла. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».


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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  проверка  отравление  стройка 

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