 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     15.12.2020 12:04

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Башкирия  пожар  дом престарелых  уголовное дело 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара ночью 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».

"По предварительным данным, ночью 15 декабря 2020 года произошёл пожар в деревне Ишбулдино в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». В момент возгорания в помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть помещение самостоятельно. В ходе тушения пожара обнаружены тела 11 человек", - сообщает СК РФ по Республике Башкортостан.

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем следственного управления республики.
Прикрепленное фото - СК РФ по Республике Башкортостан.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Башкирия  пожар  дом престарелых  уголовное дело 

Возврат к списку

Лента новостей

15:05 В России Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

14:57 Город (Москва и область) Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится с 17 по 20 декабря

14:11 Общество Навальный заявил о намерении вернуться в Россию

13:19 Город (Москва и область) Последствия снегопада в Москве ликвидируют 50 тысяч человек

13:05 Власть Пять депутатов Госдумы повторно заболели коронавирусом

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru