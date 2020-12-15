Возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии

15 декабря. Mossovetinfo.ru - Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара ночью 15 декабря 2020 года в деревне Ишбулдино в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».



"По предварительным данным, ночью 15 декабря 2020 года произошёл пожар в деревне Ишбулдино в здании Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». В момент возгорания в помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть помещение самостоятельно. В ходе тушения пожара обнаружены тела 11 человек", - сообщает СК РФ по Республике Башкортостан.



Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем следственного управления республики.

Прикрепленное фото - СК РФ по Республике Башкортостан.