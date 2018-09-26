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Происшествия     26.09.2018 11:50

В Москве по факту травмирования ребенка на аттракционе возбуждено уголовное дело

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  аттракционы  дети  травма 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в семейном парке аттракционов, сообщили в столичном управлении СКР.

Инцидент произошел 22 сентября. В семейном парке на Крылатской улице 12-летний мальчик воспользовался аттракционом «Тренажер космонавта». Оператор аттракциона не убедился в нормальном креплении мальчика и не проинструктировал его о мерах предосторожности, в результате чего ребенок получил удар по лицу металлической перекладиной. Мальчик был доставлен в больницу, где у него диагностировали травмы головы.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих нормам безопасности. Изъята техническая документация аттракциона. Сотрудники и руководство парка развлечений будут допрошены.


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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  аттракционы  дети  травма 

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