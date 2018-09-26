26 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в семейном парке аттракционов, сообщили в столичном управлении СКР.



Инцидент произошел 22 сентября. В семейном парке на Крылатской улице 12-летний мальчик воспользовался аттракционом «Тренажер космонавта». Оператор аттракциона не убедился в нормальном креплении мальчика и не проинструктировал его о мерах предосторожности, в результате чего ребенок получил удар по лицу металлической перекладиной. Мальчик был доставлен в больницу, где у него диагностировали травмы головы.



Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих нормам безопасности. Изъята техническая документация аттракциона. Сотрудники и руководство парка развлечений будут допрошены.