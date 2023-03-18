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Происшествия     21.03.2023 23:07

Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Митрошиной за неуплату 120 млн рублей налогов

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Теги:  СК  следствие  дело  блогер  налогообложение  уклонение  Митрошина  Чекалина 

21 марта. Mossovetinfo.ru - Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере - на сумму свыше 120 млн рублей, сообщает ГСУ СК.

"По данным следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получив доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП", - отмечается в сообщении.

"Проведены обыски по месту регистрации Митрошиной А. и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению", - также сообщают следственные органы.

По информации СМИ, Александре Митрошиной 28 лет, в соцсетях имела 4,2 млн подписчиков, в конце марта 2022 года переехала в Дубай.

7 марта столичный главк СК в телеграмм-канале сообщил, что Следственное управление по Москве завело дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема которые, по данным следствия, неправомерно используя упрощенную систему налогообложения уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн руб.

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Теги: 
СК  следствие  дело  блогер  налогообложение  уклонение  Митрошина  Чекалина 

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