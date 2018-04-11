Возбуждено уголовное дело в отношении командира пожарного звена, работавшего на пожаре в ТЦ в Кемерово

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Возбуждено уголовное дело в отношении командира пожарного звена Сергея Генкина, выехавшего на пожар в кемеровском торговом центре в Кемерово 25 марта. Об этом сообщили в СКР. Дело возбуждено по статье «Халатность».



По версии следствия, Генин проигнорировал очевидца, который сообщил о нахождении на 4 этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на кратчайший путь к указанному кинозалу.



Отмечается, что Генин направил свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь, вернулись к лестнице, о которой говорил очевидец, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.



В СК отметили, что в результате халатных действий Генина погибли как минимум 37 человек, находившимся в кинозале № 2. Всего в результате пожара погибли 64 человека.