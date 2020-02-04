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Происшествия     04.02.2020 12:40

Все станции метро, три вокзала и семь судов проверяют в Москве из-за сообщений о бомбах

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Теги:  метро  вокзалы  угроза взрыва  проверка 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве снова «заминировали» все станции метро, а также Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы и семь районных судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Также анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в торговые центры Леруа Мерлен в Подмосковье: в Химках, Пушкино, Красногорске и Ногинске.

На всех объектах проводятся проверки. Об эвакуации граждан не сообщалось.

Волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах началась в Москве в ноябре 2019 года. Практически ежедневно поступают электронные письма о бомбах, заложенных в зданиях судов, в школах и детских садах, в торговых центрах и на станциях метро. Были эвакуированы тысячи человек. Все сообщения оказались ложными.


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Теги: 
метро  вокзалы  угроза взрыва  проверка 

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