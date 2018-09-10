10 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СКР возбудили второе уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что один из участников несанкционированной акции, проходившей в Москве 9 сентября, в ответ на требования сотрудника Росгвардии нанес ему удар в область головы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось, что один из участников акции нанес удары в голову полицейскому. Нападавший был задержан, в его отношении также возбудили уголовное дело.