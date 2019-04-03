3 апреля. Mossovetinfo.ru – Следственые органы возбудили второе уголовное дело по факту наезда таксиста на сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



Авария произошла 31 марта на внешней стороне ТТК в районе Тестовской улицы. Таксист на автомобиле «Шкода Рапид» наехал на инспектора ДПС. Последний получил множественные травмы и был незамедлительно госпитализирован.



В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».



В ходе расследования было установлено, что таксист находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, а ранее был лишен водительских прав, в связи с чем не имел права садиться за руль. Также установлено, что автомобиль такси был предоставлен водителю без надлежащей проверки, в частности не был проведен предрейсовый медицинский осмотр.



В результате возбуждено второе уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».