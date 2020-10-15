19 октября. Mossovetinfo.ru – В коттеджном поселке в Истринском районе Подмосковья рысь выбралась из вольера и напала на 14-летнюю девочку, гулявшую с собакой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.



Сообщается, что рысь покусала девочку. Подоспевшие соседи помогли отогнать животное от ребенка.



Прокуратура Московской области начала проверку по данному факту.