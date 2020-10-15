Другие материалы
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Происшествия
19.10.2020, 16:49
Выбравшаяся из вольера рысь напала на девочку в Подмосковье
19 октября. Mossovetinfo.ru – В коттеджном поселке в Истринском районе Подмосковья рысь выбралась из вольера и напала на 14-летнюю девочку, гулявшую с собакой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пр...
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Происшествия
15.10.2020, 16:37
ФСБ предотвратила теракты в Волгограде и задержала террористов в Москве и еще 4 городах
15 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудинки ФСБ предотвратили в Волгограде теракты, которые планировали организовать боевики запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Тау...
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Происшествия
15.10.2020, 14:39
Двое рабочих погибли из-за падения строительной люльки на юго-востоке Москвы
15 октября. Mossovetinfo.ru – Двое рабочих погибли в результате падения строительной люльки на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сообщается, что строительная ...