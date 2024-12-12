13 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве вынесен приговор в отношении 14 участников преступного сообщества, занимавши...

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ге...