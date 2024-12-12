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Происшествия     13.12.2024 12:41

Вынесен приговор 14 участникам преступного сообщества за организацию незаконного игорного бизнеса в Москве

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Теги:  преступное сообщество  суд  приговор  игорный бизнес  приема ставок  букмекерская контора 

13 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве вынесен приговор в отношении 14 участников преступного сообщества, занимавшихся организацией азартных игр на территории г. Москвы, свою противоправную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы, где осуществляли незаконное проведение азартных игр с использованием специального оборудования, сообщила пресс-служба УВД по ЗАО.

В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров, роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия. Руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц, - отмечается в сообщении.

В ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, осенью 2018 года на территории г. Москвы была выявлена и пресечена незаконная деятельность 14 игровых клубов и казино, проведено более 100 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек.

В настоящее время суд признал виновным и приговорил 50-летнего руководителя преступного сообщества к 16 годам лишения свободы, 12 участников – к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет, одного участника - к 4 годам лишения свободы (условно).

Кроме того, в отношении 49 лиц уголовные дела также рассматриваются в судах г. Москвы, пять фигурантов объявлены в международный розыск.

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Теги: 
преступное сообщество  суд  приговор  игорный бизнес  приема ставок  букмекерская контора 

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