Происшествия     12.03.2026 20:08

Вынесен приговор исполнителям и пособникам теракта в «Крокус сити холле»

12 марта — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратура России сообщает, что 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор исполнителям и пособникам теракта в «Крокус сити холле» по уголовному делу в отношении лиц ранее признанных экстремистами и террористами: Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоды, Умеджона Солиева, Мустакима Солиева, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова (все внесены в перечень террористов и экстремистов).

Всего 15 из 19 фигурантов дела были приговорены к пожизненным срокам. К такому же наказанию приговорены пособники, перевозившие оружие.

К срокам от 19 до 22 лет приговорены четыре пособника, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру.

Фаридуни, Рачабализоде, Мирзоеву, Файзову, Умеджону Солиеву, Гадоеву, Исмоилову, Мустакиму Солиеву, Хамидову, Шарипзоду, Юсуфзоду, Лутфуллои, Курбонову, Медову, Аушеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Касимов приговорен к 22 годам 6 месяцам лишения свободы. Исроил Исломов, Диловар Исломов, Аминчон Исломов – к 19 годам 11 месяцам. Часть наказания они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания им назначены штрафы от 500 тыс. до 2,7 млн рублей.

В здании «Крокус Сити Холла» 22 марта 2024 года Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни совершили теракт, в ходе которого произвели из огнестрельного оружия множественные выстрелы в посетителей и подожгли зал. В результате погибли 147 человек, три человека пропали без вести, телесные повреждения получили – 336, опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 человека. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Генпрокуратуры России. Согласившись с его позицией, суд признал указанных лиц виновными в инкриминированных преступлениях.

