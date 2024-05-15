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Происшествия     20.05.2024 15:32

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

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Теги:  Джулиан Ассанж  суд  экстрадиция  WikiLeaks 

20 мая — Mossovetinfo.ru — Один из высших судов Англии и Уэльса, Высокий суд Лондона по итогам слушаний вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что позволит ему попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Джулиану Ассанжу будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США», — передает телеканал.

Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Благодаря проекту Ассанжа стало известно о прослушке Агентством национальной безопасности США переговоров мировых лидеров, в частности, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

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Теги: 
Джулиан Ассанж  суд  экстрадиция  WikiLeaks 

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