Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

20 мая — Mossovetinfo.ru — Один из высших судов Англии и Уэльса, Высокий суд Лондона по итогам слушаний вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что позволит ему попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.



«Джулиану Ассанжу будет позволено подать апелляцию против его экстрадиции в США», — передает телеканал.



Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Благодаря проекту Ассанжа стало известно о прослушке Агентством национальной безопасности США переговоров мировых лидеров, в частности, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.



Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.