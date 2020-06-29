29 июня. Mossovetinfo.ru – В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сильный пожар, горит несколько квартир, сообщают очевидцы в социальных сетях.



Сообщается, что пожар охватил четыре квартиры на третьем этаже дома на улице Проходчиков, открытый огонь вырывается из окон. В одной из квартир прогремел взрыв.



Пожарные уже прибыли на место и приступили к эвакуации граждан и тушению пожара. В официальном аккаунте МЧС в Twitter сообщается, что на данный момент спасено 6 человек.