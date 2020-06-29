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Происшествия     29.06.2020 14:01

Взрыв произошел в жилом доме в Москве, горят несколько квартир

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Теги:  пожар  МЧС 

29 июня. Mossovetinfo.ru – В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сильный пожар, горит несколько квартир, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что пожар охватил четыре квартиры на третьем этаже дома на улице Проходчиков, открытый огонь вырывается из окон. В одной из квартир прогремел взрыв.

Пожарные уже прибыли на место и приступили к эвакуации граждан и тушению пожара. В официальном аккаунте МЧС в Twitter сообщается, что на данный момент спасено 6 человек.


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Карта места

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Теги: 
пожар  МЧС 

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