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Происшествия     15.01.2024 08:10

WIldberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего склада под Санкт-Петербургом

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Теги:  Wildberries  пожар 

15 января — Mossovetinfo.ru — Компания Wildberries продолжает устанавливать местонахождение 16 человек, которые работали в сгоревшем складе под Санкт-Петербургом в Шушарах 13 января. Об этом сообщает пресс-служба компании вечером в воскресенье, 14 января, в своем Telegram-канале.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — сказано в сообщении.

Некоторые при эвакуации забыли или потеряли свои телефоны. Компания устанавливает с ними связь и запустила горячую линию для работников и их близких, которые не могут с ними связаться. Телефон +7 495 775–55–57. Как сообщала компания, в момент начала пожара на складе в Шушарах находилось 1617 человек.

Ранее сообщалось, что после пожара на складе Wildberries следователи возбудили уголовное дело. Специалисты будут выяснять, имелись ли для работы склада, расположенного в поселке Шушары, необходимые разрешения.

Ущерб от пожара в складском комплексе Wildberries под Санкт-Петербургом может составить 17 млрд руб., или около 1% от общего товарооборта маркетплейса, подсчитали эксперты. В ближайшее время онлайн-ритейлеру предстоит компенсировать потери селлеров, чей товар сгорел, и вернуть средства покупателям, не получившим заказы.

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Теги: 
Wildberries  пожар 

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