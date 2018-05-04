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Происшествия     04.05.2018 19:22

За мошенничества осуждены руководитель театра Департамента культуры Москвы и два его зама

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Теги:  Москва  Департамент культуры  театр  Палагула  суд  Кибовский 

4 мая. Mossovetinfo.ru - - Савеловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор за мошенничество в отношении бывшего директора Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Театр «Центр драматургии и режиссуры», 44-летнего Дмитрия Палагуты и его заместителей 40-летней Елены Максимовой и 53-летней Татьяны Андриановой.

«Судом установлено, что указанные лица разработали преступный план хищения бюджетных денежных средств путем обмана руководства Департамента культуры г. Москвы. В целях реализации совместного плана они искали лиц, желающих работать в театре, оказывали им содействие в трудоустройстве. После оформления трудового договора сообщники требовали передать «зарплатные» банковские карты и данные о пин-коде, впоследствии сообщая о миновании надобности выхода на работу в учреждение», - сообщает прокуратура Москвы.

Как установлено следствием и судом, «всего в период с ноября 2013 года по май 2016 года сообщникам удалось завладеть бюджетными денежными средствами на общую сумму более 5,5 млн рублей». 

Суд приговорил Палагуту к 5 годам лишения свободы, Максимову – к 2 годам 6 мес. лишения свободы, - в исправительной колонии общего режима. Андрианова приговорена к 1 году 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. «Приговор в законную силу не вступил», - отмечает Моспрокуратура.

Как неоднократно сообщали СМИ в период работы Палагулы руководителем театра, неоднократные, в том числе – коллективные, обращения сотрудников театра к главе департамента культуры Александру Кибовскому, - оставались без ответа.

Д.Палагута покинул должность директора ГБУ культуры города Москвы «Театр ЦДР» 5 августа 2016 года, - сообщала ранее пресс-служба Департамента культуры.

В августе 2016 года ЦДР возглавил режиссер Владимир Панков. 
В январе 2017 года, выступая на заседании общественного совета Минкультуры РФ, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский жестко раскритиковал театральную реформу в Москве, назвав ее разрушительной.  
«Театральная реформа в столице разрушительна. В театральное руководство приходят менеджеры, которые «перепрошивают» театральное пространство», – сказал Журавский». В то же время он отметил, что «назначение Владимира Панкова на Центр драматургии и режиссуры, мне кажется, свидетельство обратной реформы».

Театр был создан в конце 90-х драматургами Михаилом Рощиным и Алексеем Казанцевым.


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Теги: 
Москва  Департамент культуры  театр  Палагула  суд  Кибовский 

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