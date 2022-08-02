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Происшествия     02.08.2022 11:49

За шесть месяцев 2022 года в Подмосковье из окон выпали 55 детей

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Теги:  Московская область  дети  омбудсмен  смерть  окна 

2 августа, Mossovetinfo.ru - 11 детей, выпавших из окон в Подмосковье в первом полугодии 2022 года – погибли, а за январь-июнь 2022 года в Московской области из окон домов выпали 55 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

Омбудсмен отметила, что их ее «практики, 90% случаев выпадения малышей из окон происходит в самых обычных благополучных семьях, когда взрослые находятся дома».

ИА МОССОВЕТ неоднократно сообщало о случаях, когда ребенок был оставлен на непродолжительное время без присмотра и облокотился на установленную москитную сетку, которая выпала...

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Теги: 
Московская область  дети  омбудсмен  смерть  окна 

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