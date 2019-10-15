Другие материалы
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Происшествия
15.10.2019, 16:07
Задержан еще один подозреваемый в нападении на бойца Росгвардии на акции 27 июля в Москве
15 октября. Mossovetinfo.ru – Задержан еще один подозреваемый в применении насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции оппозиции в Москве 27 июля, сообщает пресс-служба СК РФ....
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Происшествия
15.10.2019, 10:50
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на МКАД
15 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на МКАД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД. Авария произошла на 57-м киломе...
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Происшествия
15.10.2019, 10:05
СК РФ проводит обыски в региональных штабах и на квартирах ряда сотрудников ФБК
15 октября. Mossovetinfo.ru – Следователи проводят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией в 30 регионах страны, а также на квартирах ряда сотрудников ФБК, сообщается на официальном сайте СК РФ. ...