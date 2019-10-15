15 октября. Mossovetinfo.ru – Задержан еще один подозреваемый в применении насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе несогласованной акции оппозиции в Москве 27 июля, сообщает пресс-служба СК РФ.



Правоохранители задержали Александра Мыльникова, местонахождение которого устанавливалось.



Ранее были задержаны Егор Лесных, Максим Мартинцов, Владимир Емельянов и Андрей Баршай, которые также обвинялись в нападении на сотрудников Росгвардии в ходе акции. Также сообщалось, что еще двое подозреваемых скрылись от следствия.



По версии следствия, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников на улице Рождественка повалили на землю бойца Росгвардии. Кроме того, еще одному бойцу Росгвардии Лесных нанес удар ногой.



В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение. Противоправные действия задержанных подтверждаются свидетельскими показаниями и видеозаписями.