6 сентября. Mossovetinfo.ru – Правоозранители задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в совершении изнасилования на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
По версии следствия, ночью 5 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал незнакомую 22-летнюю девушку в районе жилого дома на Ярославском шоссе. В тот же день он был установлен и задержан.
С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
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