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Происшествия     06.09.2019 09:59

Задержан молодой человек, подозреваемый в изнасиловании на северо-востоке Москвы

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Теги:  СК РФ  изнасилование  задержание 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Правоозранители задержали 25-летнего молодого человека, который подозревается в совершении изнасилования на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

По версии следствия, ночью 5 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал незнакомую 22-летнюю девушку в районе жилого дома на Ярославском шоссе. В тот же день он был установлен и задержан.

С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.


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Теги: 
СК РФ  изнасилование  задержание 

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