Задержан молодой человек, стрелявший из страйкбольного ружья возле школы на юго-западе Москвы

13 октября. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали молодого человека, который открыл стрельбу из страйкбольного ружья по заброшенному зданию на Ленинском проспекте, сообщается на официальном сайте ГУВД Москвы.



В полицию поступило сообщение, что на Ленинском проспекте, неподалеку от здания одной из школ молодой человек произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был установлен и задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. У него было изъято страйкбольное ружье.



В результате стрельбы никто не пострадал. Молодой человек доставлен в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств дела.