 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Происшествия     13.10.2021 17:35

Задержан молодой человек, стрелявший из страйкбольного ружья возле школы на юго-западе Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полиция  стрельба  задержание 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали молодого человека, который открыл стрельбу из страйкбольного ружья по заброшенному зданию на Ленинском проспекте, сообщается на официальном сайте ГУВД Москвы.

В полицию поступило сообщение, что на Ленинском проспекте, неподалеку от здания одной из школ молодой человек произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был установлен и задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. У него было изъято страйкбольное ружье.

В результате стрельбы никто не пострадал. Молодой человек доставлен в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств дела.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полиция  стрельба  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

17:35 Происшествия Задержан молодой человек, стрелявший из страйкбольного ружья возле школы на юго-западе Москвы

15:59 В мире Путин указал на опасность увеличения транзита газа через ГТС Украины

15:16 Происшествия ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения

14:08 Город (Москва и область) Власти Москвы опровергли информацию о передаче данных пользователей портала mos.ru

13:43 В России Минздрав одобрил клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru