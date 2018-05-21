21 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники транспортного управления МВД по ЦФО задержали злоумышленника, который с ножом напал на охранника в подмосковной электричке, сообщает пресс-служба управления.



Нападение произошло 18 мая в электричке Москва – Тверь. Около 9 часов вечера один из пассажиров отказался предъявлять билет контролеру, стал вести себя агрессивно и нецензурно оскорблять контролера. В диалог вмешался охранник. Пассажир вместо оплаты проезда нанес охраннику удар ножом в живот, после чего покинул электропоезд на станции Подсолнечная и скрылся.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность нападавшего. Им оказался 42-летний житель Подмосковья, ранее судимый по статье «Угроза убийством». Он был задержан по месту жительства, в его доме было изъято орудие преступления.



Подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.