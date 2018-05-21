Другие материалы
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Происшествия
21.05.2018, 18:24
Задержан мужчина, напавший с ножом на охранника в электричке Москва - Тверь
21 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники транспортного управления МВД по ЦФО задержали злоумышленника, который с ножом напал на охранника в подмосковной электричке, сообщает пресс-служба управления. ...
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Происшествия
21.05.2018, 15:01
Приговор националисту Марцинкевичу отменен, дело отправлено на пересмотр
21 мая. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак» и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает «Интерфакс». ...
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Происшествия
21.05.2018, 11:55
Новый фигурант по делу о призывах к массовым беспорядкам арестован в Москве
21 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы арестовал по делу о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве жителя Ставрополя Владислава Кулешова, сообща...