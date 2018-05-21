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Происшествия     21.05.2018, 18:24

Задержан мужчина, напавший с ножом на охранника в электричке Москва - Тверь

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Теги:  МВД  электрички  нападение  задержание  поножовщина 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники транспортного управления МВД по ЦФО задержали злоумышленника, который с ножом напал на охранника в подмосковной электричке, сообщает пресс-служба управления.

Нападение произошло 18 мая в электричке Москва – Тверь. Около 9 часов вечера один из пассажиров отказался предъявлять билет контролеру, стал вести себя агрессивно и нецензурно оскорблять контролера. В диалог вмешался охранник. Пассажир вместо оплаты проезда нанес охраннику удар ножом в живот, после чего покинул электропоезд на станции Подсолнечная и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность нападавшего. Им оказался 42-летний житель Подмосковья, ранее судимый по статье «Угроза убийством». Он был задержан по месту жительства, в его доме было изъято орудие преступления.

Подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.


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Теги: 
МВД  электрички  нападение  задержание  поножовщина 

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