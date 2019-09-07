7 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщается на официальном сайте МВД.
По словам официального представителя МВД ОФ Ирины Волк, задержанный – уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.
Нападение на председателя ЦМК Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник в маске проник в подмосковный дом Памфиловой, и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.
16:10 Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову - МВД
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