Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     07.09.2019 16:10

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову - МВД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Элла Памфилова  нападение  МВД  задержание 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщается на официальном сайте МВД.

По словам официального представителя МВД ОФ Ирины Волк, задержанный – уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

Нападение на председателя ЦМК Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник в маске проник в подмосковный дом Памфиловой, и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Элла Памфилова  нападение  МВД  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

16:10 Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову - МВД

15:32 Город (Москва и область) В Москве завершено строительство самой большой школы в России

14:56 Общество Илья Яшин вышел из спецприемника после отбытия пятого административного ареста

14:07 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Проспект Вернадского» откроют для пассажиров в 2021 году

13:59 Город (Москва и область) Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города.

Актуальные материалы

08:57 Город (Москва и область) Точки запуска фейерверков в Москве в День города

08:43 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября работают бесплатно

08:38 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на ВДНХ

08:32 Город (Москва и область) Программа музыкального фестиваля «Наши в городе»

08:24 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на фестивале «Цветочный джем»

08:20 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 7 и 8 сентября

08:07 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в День города

07:58 Город (Москва и область) Как будут работать метро и МЦК в День города

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru