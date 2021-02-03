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Происшествия     03.02.2021 19:16

Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января в центре Москвы

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Теги:  Росгвардия  МВД  поджог 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии 31 февраля в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

26-летний мужчина подозревается в том, ч о во время несогласованногй акции в центре столицы поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был быстро локализован, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело

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Карта места

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Теги: 
Росгвардия  МВД  поджог 

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