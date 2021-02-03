Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января в центре Москвы

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии 31 февраля в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.



26-летний мужчина подозревается в том, ч о во время несогласованногй акции в центре столицы поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был быстро локализован, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело