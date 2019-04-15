15 апреля. Mossovetinfo.ru – Задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в совершении попытки изнасилования на западе Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



Преступление было совершено ночью 14 апреля вблизи жилого дома на улице Боженко. Мужчина напал на незнакомую 40-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать. В связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление, мужчина не смог довести свой умысел до конца и скрылся с места преступления. Позднее подозреваемый был установлен и задержан.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».