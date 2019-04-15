Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     15.04.2019 13:19

Задержан подозреваемый в попытке изнасилования на западе Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  попытка изнасилования  задержание  СК РФ 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в совершении попытки изнасилования на западе Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

Преступление было совершено ночью 14 апреля вблизи жилого дома на улице Боженко. Мужчина напал на незнакомую 40-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать. В связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление, мужчина не смог довести свой умысел до конца и скрылся с места преступления. Позднее подозреваемый был установлен и задержан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
попытка изнасилования  задержание  СК РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

13:19 Происшествия Задержан подозреваемый в попытке изнасилования на западе Москвы

13:08 В России Заболеваемость гриппом в России за год сократилась на четверть

12:17 Город (Москва и область) На участие в проекте «Музыка в метро» подано более 1,5 тысячи заявок

11:25 Город (Москва и область) В «Лужниках» построят пять новых кафе

10:46 Город (Москва и область) МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным

Актуальные материалы

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru