3 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская», сообщается на официальном сайте московского управления МВД.



Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи. Полицейский остановил мужчину для проверки документов, после чего мужчина выстрелил в полицейского и скрылся. От полученных ранений полицейский скончался на месте.



Подозреваемый в убийстве был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.