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Происшествия     07.12.2020 07:21

Задержан полицейский, ранивший несовершеннолетнюю из травмата на юге Москвы

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Теги:  Москва  полиция  полицейский  уголовное дело  травмат 

7 декабря. Mossovetinfo.ru – В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции на улице Судостроительная был задержан 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия в 13-летнюю несовершенную.

Как сообщают пресс-службы столичных силовых ведомств, стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Сообщается, что полицейского уволят и привлекут к ответственности за выстрел в несовершеннолетнюю.


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Теги: 
Москва  полиция  полицейский  уголовное дело  травмат 

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