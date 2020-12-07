7 декабря. Mossovetinfo.ru – В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции на улице Судостроительная был задержан 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия в 13-летнюю несовершенную.



Как сообщают пресс-службы столичных силовых ведомств, стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование обстоятельств произошедшего.



Сообщается, что полицейского уволят и привлекут к ответственности за выстрел в несовершеннолетнюю.