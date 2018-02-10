Задержан водитель, скрывшийся после наезда на Юго-Востоке Москвы на мать с двумя детьми

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Задержан водитель Kia, который скрылся с места ДТП в субботу после наезда на мать с двумя детьми в Марьино на Юго-Востоке Москвы в районе дома 31 по Батайскому проезду. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.



«После ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако, в настоящее время он уже задержан», - сообщили в ГИБДД.