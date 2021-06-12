19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
19:20 Происшествия Задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном
18:20 Власть Власти Москвы не планируют снова вводить пропускной режим
17:55 Город (Москва и область) Поликлиники и детские сады с 15 по 19 июня будут работать в обычном режиме
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
15:04 Город (Москва и область) В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
15:03 Город (Москва и область) Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
11:46 Город (Москва и область) Тоннели метро от Лианозово до поселка Северный готовы более чем наполовину
21:39 Власть Районные ГБУ «Жилищник» - один из главных раздражителей для москвичей