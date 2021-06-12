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Происшествия     12.06.2021 19:20

Задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном

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Теги:  Московская область  ребенок  девочка  похищение  задержание  следствие 

12 июня. Mossovetinfo.ru – ГСУ СК России по Московской области сообщило, что в г.Железнодорожный задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном.

Ребёнок невредим, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

СК информирует, что ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать ребенка заявив о безвестном исчезновении дочери. Девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по которому в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото - сайт следственного комитета по Московской области


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Теги: 
Московская область  ребенок  девочка  похищение  задержание  следствие 

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