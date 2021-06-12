Задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном

12 июня. Mossovetinfo.ru – ГСУ СК России по Московской области сообщило, что в г.Железнодорожный задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном.



Ребёнок невредим, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



СК информирует, что ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать ребенка заявив о безвестном исчезновении дочери. Девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении.



Возбуждено уголовное дело по которому в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.



Фото - сайт следственного комитета по Московской области