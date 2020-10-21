21 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ РФ совместно с сотрудниками МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Сообщается, что оба задержанных - уроженцы Ставропольского края, Расул Майлубаев 1975 года рождения и Загир Якубов 1977 года рождения. Они обвиняются по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
В 1999 году бандформирования Басаева и Хаттаба совершили нападения на населенные пункты Ботлихского района Дагестана. В результате нападения 280 человек погибли, более 800 жителей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
С 1999 по 2019 годы к различным срокам заключения были приговорены более 80 участников бандформирований, принимавших участие в нападении. В отношении 7 террористов, в том числе самого Шамиля Басаева, уголовное дело было прекращено в связи с их смертью.
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