Задержаны два участника банды Басаева, совершавшие нападения в 1999 году

25 сентября. Mossovetinfo — Задержаны еще двое членов незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета,



Задержанные Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев являются участниками вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.



В ведомстве отметили, что они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана.