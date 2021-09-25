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Происшествия     25.09.2021 10:31

Задержаны два участника банды Басаева, совершавшие нападения в 1999 году

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Теги:  СК РФ 

25 сентября. Mossovetinfo — Задержаны еще двое членов незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета,

Задержанные Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев являются участниками вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

В ведомстве отметили, что они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана.

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Теги: 
СК РФ 

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