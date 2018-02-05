Задержаны подозреваемые в разбойных нападениях в Солнечногорском районе Подмосковья

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Полиция задержала двух молодых мужчин в возрасте 21 года, которых подозревают в разбойных налетах на магазины в Солнечногорском районе Московской области. Из жилища одного из фигурантов изъяли оружие и муляжи гранат, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.



Установлено, что один из злоумышленников в маске ворвался в продуктовый супермаркет в Солнечногорком районе и открыл стрельбу. «Он несколько раз выстрелил из, предположительно, пистолета в сторону продавца и похитил деньги из кассового аппарата. После этого правонарушитель скрылся на автомобиле, в котором его ожидал соучастник преступления», - говорится в сообщении.



Возбуждено уголовные дела по статье «Разбой». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.