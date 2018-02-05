Другие материалы
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Происшествия
06.02.2018, 10:20
Задержаны подозреваемые в разбойных нападениях в Солнечногорском районе Подмосковья
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Полиция задержала двух молодых мужчин в возрасте 21 года, которых подозревают в разбойных налетах на магазины в Солнечногорском районе Московской области. Из жил...
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Происшествия
06.02.2018, 07:18
При пожаре в жилом доме на Востоке Москвы два человека погибли, шесть госпитализированы
6 февраля / Mossovetinfo.ru / -- При пожаре на ул. Новокосинская д.46, к.2 на 6 этаже жилого дома «погибли два человек, пострадали шесть человек, трое из которых дети» - сообщают в МЧС Москвы и в экст...
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Происшествия
05.02.2018, 18:04
Четверо мужчин пострадали в результате хлопка газового баллона - СК
5 февраля / Mossovetinfo / -- 5 февраля 2018 года в Ленинском районе Московской области в ходе ремонтных работ в новой квартире с использованием газового баллона «произошел хлопок указанного баллона» ...