Задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки из-за ее квартиры в Подмосковном Протвино

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Серпуховском районе Московской области задержаны подозреваемые, местные жители 1983 и 1984 годов рождения, в убийстве пенсионерки с целью завладения ее квартирой, ГСУ СК России по Московской области (СК).



«На допросе у следователя мужчины сознались во всем и написали явки с повинной. Пояснили, что совершили данное преступление с целью завладения двухкомнатной квартирой потерпевшей», - отмечается в сообщении.



Следователями следственного отдела по городу Серпухову СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОМВД России по г.о. Протвино было установлено, что злоумышленники обманным путем вывезли погибшую из ее квартиры в Протвино и сбросили с моста «в воду с высоты примерно 10 метров. Увидев, что тело женщины всплыло и поплыло вниз по течению, мужчины уехали».