Задержаны злоумышленники укравшие у 86-летней женщины в Москве около 2 млн рублей

24 ноября. Mossovetinfo.ru - В Балашихе в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установлены и задержаны ранее судимые жители Московской области – 38-летний мужчина и 45-летняя женщина которые подозреваются в том, что под видом социальных работников украли у 86-летней женщины в Москве около 2 млн рублей, сообщает сайт московской полиции.



"Предварительно установлено, что злоумышленники под видом социальных работников пришли к 86-летней женщине, проживающей на улице Малыгина. В то время как злоумышленница отвлекла пенсионерку заявлением на получение материальной компенсации за якобы неиспользованную путевку, ее подельник прошел в комнату и похитил сбережения хозяйки, которые лежали в папке на столе. После этого злоумышленники с похищенным скрылись. Материальный ущерб составил около 2 млн рублей", - сообщает полиция Москвы.