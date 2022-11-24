 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     24.11.2022 10:42

Задержаны злоумышленники укравшие у 86-летней женщины в Москве около 2 млн рублей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  мошенники  кража 

24 ноября. Mossovetinfo.ru - В Балашихе в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установлены и задержаны ранее судимые жители Московской области – 38-летний мужчина и 45-летняя женщина которые подозреваются в том, что под видом социальных работников украли у 86-летней женщины в Москве около 2 млн рублей, сообщает сайт московской полиции.

"Предварительно установлено, что злоумышленники под видом социальных работников пришли к 86-летней женщине, проживающей на улице Малыгина. В то время как злоумышленница отвлекла пенсионерку заявлением на получение материальной компенсации за якобы неиспользованную путевку, ее подельник прошел в комнату и похитил сбережения хозяйки, которые лежали в папке на столе. После этого злоумышленники с похищенным скрылись. Материальный ущерб составил около 2 млн рублей", - сообщает полиция Москвы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  мошенники  кража 

Возврат к списку

Лента новостей

10:42 Происшествия Задержаны злоумышленники укравшие у 86-летней женщины в Москве около 2 млн рублей

20:59 Мнения Токаев: Нельзя, чтобы братские русский и украинский народы разошлись на десятки-сотни лет

18:27 Город (Москва и область) Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе «Москвич» (бывший «Рено Россия»)

09:21 Город (Москва и область) «Животное в опасности» - такая тема для приема обращений появилась на портале «Наш город»

08:53 В мире Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru