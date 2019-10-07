7 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус, загоревшийся в Алабяно-Балтийском тоннеле потушен, пострадавших нет, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



В настоящее время движение по тоннелю открыто в сторону Большой Академической улицы. На месте происшествия работают оперативные службы города. Делается все возможное, чтобы полностью открыть движение по тоннелю.



Ранее сообщалось, что в результате столкновения с легковым автомобилем в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус. Движение по тоннелю было перекрыто в обе стороны.