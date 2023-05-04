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Происшествия     06.05.2023 13:01

Захар Прилепин госпитализирован с ранением ног, водитель Захара погиб в результате подрыва его автомобиля

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Теги:  Прилепин  Захар Прилепин  теракт  авто  автомобиль  подрыв 

6 мая. Mossovetinfo.ru - Водитель писателя Захара Прилепина получил несовместимые с жизнью ранения при подрыве автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Также ТАСС со ссылкой на информацию от источников в медучреждениях сообщает, что Захар Прилепин госпитализирован с ранением ног после подрыва его автомобиля.

Следователи и криминалисты СК выехали на место взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородскую область. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС. "Следователи и криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился Захар Прилепин", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

Писателя Захара Прилепина, раненного при взрыве автомобиля под Нижним Новгородом, могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"По предварительным данным, состояние писателя оценивается как тяжелое. Во время взрыва ему повредило ноги. Однако он транспортабелен", - сказали в экстренных службах.

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Теги: 
Прилепин  Захар Прилепин  теракт  авто  автомобиль  подрыв 

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