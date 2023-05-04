6 мая. Mossovetinfo.ru - Водитель писателя Захара Прилепина получил несовместимые с жизнью ранения при подрыве автом...

4 мая, Mossovetinfo.ru - В ЖК на ул. Верхние поля в результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пост...

4 мая, Mossovetinfo.ru - В ночь на 4 мая на юге России произошло два инцидента на НПЗ. Губернатор Ростовской области ...