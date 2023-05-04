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Происшествия
06.05.2023, 13:01
Захар Прилепин госпитализирован с ранением ног, водитель Захара погиб в результате подрыва его автомобиля
6 мая. Mossovetinfo.ru - Водитель писателя Захара Прилепина получил несовместимые с жизнью ранения при подрыве автом...
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Происшествия
04.05.2023, 22:08
При падении лифта в Москве пострадал 16-летний подросток - прокуратура
4 мая, Mossovetinfo.ru - В ЖК на ул. Верхние поля в результате падения лифта и последующего срабатывания стопоров пост...
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Происшествия
04.05.2023, 08:19
За ночь на юге России произошло два инцидента на НПЗ с участием БПЛА
4 мая, Mossovetinfo.ru - В ночь на 4 мая на юге России произошло два инцидента на НПЗ. Губернатор Ростовской области ...