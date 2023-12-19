Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры

4 января — Mossovetinfo.ru — Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры, 17-летней матери ребенка предъявлено обвинение по статье - убийство малолетнего и будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает в своем официальном аккаунте в телеграм Прокуратура Москвы. "Обвиняемая показала, что разозлилась на дочь из-за того, что она плакала".



"17-летней матери ребенка предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала, против заключения под стражу возражала", - сообщает Прокуратура Москвы.



"Вечером 31 декабря 2023 года обвиняемая, находясь совместно со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате квартиры в проезде Карамзина, взяла рукой голову девочки, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около 1 минуты. Затем обвиняемая, поняв, что ее малолетняя дочь не подает признаков жизни, достала ее из воды, перенесла тело на кровать в комнату, где, осознавая, что малолетняя умерла, переложила ее в коляску, которая впоследствии была перемещена на балкон", - сообщает прокуратура.