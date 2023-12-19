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Происшествия
04.01.2024, 14:56
Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры
4 января — Mossovetinfo.ru — Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе кварт...
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Происшествия
01.01.2024, 14:13
В новогоднюю ночь во Франции сожгли 745 автомобилей
1 января — Mossovetinfo.ru — Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, полиция в ходе беспорядков задержал...
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Происшествия
19.12.2023, 08:13
В китайской провинции Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек
19 декабря — Mossovetinfo.ru — В китайской провинции Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек, сообщает ...