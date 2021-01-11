11 января. Mossovetinfo.ru – Заключенный колонии в Рязанской области похитил у граждан более 30 миллионов рублей с помощью мобильного телефона, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимира Макарова.



По совам Макарова, деньгами заключенный завладел с помощью обмана и злоупотребления доверием.



По словам Макарова, в 2019 году у заключенных было изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первое полугодие 2020 года - 22 тысячи. Большинство телефонов было изъято при попытке доставить их в места лишения свободы, но около 35% было изъято у самих заключенных.



Также представитель Генпрокуратуры отметил, что принимаемые ФСИН меры по борьбе с наличием у заключенных мобильных телефонов, не всегда достаточно эффективны. Поэтому Генпрокуратура поддерживает законопроект, которые позволит руководителям территориальных органов ФСИН направлять запросы операторам мобильной связи, с требованием блокировки телефонных номеров, незаконно используемых заключенными.