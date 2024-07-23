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Происшествия     30.07.2024 10:18

Заместителя председателя правительства Хабаровского края задержали по делу о коррупции

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Теги:  правительство Хабаровского края  коррупция  Кибовский  арест 

30 июля — Mossovetinfo.ru — Заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова задержали по делу о коррупции. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия», — указал собеседник агентства.

Подробности дела пока неизвестны.

В середине июля экс министр правительства Москвы Александр Кибовский был задержан и арестован по обвинению в получении взяток. Как сообщало ГСУ СК России по г.Москве в день задержания бывшего министра Правительства города Москвы, возглавлявшего до сентября 2023 года департамент культуры, ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

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Теги: 
правительство Хабаровского края  коррупция  Кибовский  арест 

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