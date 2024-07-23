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Происшествия
30.07.2024, 10:18
Заместителя председателя правительства Хабаровского края задержали по делу о коррупции
30 июля — Mossovetinfo.ru — Заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова задержали по...
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Происшествия
29.07.2024, 16:32
На месте схода поезда в Волгоградской области пострадало более 100 человек
29 июля — Mossovetinfo.ru — Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км. от станции...
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Происшествия
23.07.2024, 11:05
Полиция задержала в Москве 40 человек по делу о продаже БАД под видом лекарств
23 июля — Mossovetinfo.ru — В Москве полицейские задержали 40 участников мошеннической группы, представляющихся медр...