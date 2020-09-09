9 сентября. Mossovetinfo.ru - Заместителю главы Минэнерго Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в хищении государственных средств в размере «не менее 603 миллионов рублей», сообщается на официальном сайте СК РФ.



Указанные деньги были выделены ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России для создания информационной системы.



По данным следствия, к хищению причастны также бывший директор ФГБУ «РЭА» Анатолий Тихонов, его советник Роман Рыжков, и два вице-президента АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.



Все названные задержаны, при этом сообщается, что Тихонов пытался скрыться, меняя автомобили и места пребывания, однако был задержан в квартире, во время обвска.



Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество.