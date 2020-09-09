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Происшествия     09.09.2020 14:32

Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 миллионов рублей

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Теги:  СК РФ  Минэнерго  обвинение  хищение  мошенничество  задержание 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - Заместителю главы Минэнерго Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в хищении государственных средств в размере «не менее 603 миллионов рублей», сообщается на официальном сайте СК РФ.

Указанные деньги были выделены ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России для создания информационной системы.

По данным следствия, к хищению причастны также бывший директор ФГБУ «РЭА» Анатолий Тихонов, его советник Роман Рыжков, и два вице-президента АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Все названные задержаны, при этом сообщается, что Тихонов пытался скрыться, меняя автомобили и места пребывания, однако был задержан в квартире, во время обвска.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество.


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Теги: 
СК РФ  Минэнерго  обвинение  хищение  мошенничество  задержание 

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