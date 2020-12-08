8 декабря. Mossovetinfo.ru - Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.



Сообщается, что оперативные мероприятия совместно проводились отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, столичным управлением СК РФ, а также Управлением ФСБ РФ по Москве и Подмосковью.



В отношении Махова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».