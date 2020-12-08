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Происшествия     08.12.2020 12:30

Зампрокурора Зеленограда задержан по подозрению в получении взятки

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Теги:  прокуратура  задержание  взятка  Зеленоград 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Сообщается, что оперативные мероприятия совместно проводились отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, столичным управлением СК РФ, а также Управлением ФСБ РФ по Москве и Подмосковью.

В отношении Махова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».



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Теги: 
прокуратура  задержание  взятка  Зеленоград 

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