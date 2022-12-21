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Происшествия     21.12.2022 09:48

Завершено расследование дела в отношении тренера в Люблино, совершавшего сексуальное насилие над детьми

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Теги:  насильственные действия сексуального характера  изготовления порнографических материалов  Люблино  тренер  дети  уголовное дело 

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1969 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п.«в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), сообщает Следственный комитет. Расследование проведено Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

"По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной на территории района Люблино, тренер, оставаясь на непродолжительное время с ребенком, систематически совершал в отношении него иные насильственные действия сексуального характера. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что "в ходе предварительного следствия были установлены еще двое несовершеннолетних потерпевших. Во время проведения следственных действий мужчина полностью признал свою вину".

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Теги: 
насильственные действия сексуального характера  изготовления порнографических материалов  Люблино  тренер  дети  уголовное дело 

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