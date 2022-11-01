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Происшествия     01.11.2022 12:55

Завершено расследование уголовного дела в отношении Ильи Яшина - СК

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Теги:  Яшин  уголовное дело  следствие 

1 ноября, Mossovetinfo.ru - "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО «Красносельский» г. Москвы Ильи Яшина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)", - сообщает СК России.

"Установлено, что в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своем публичном канале в видеохостинге «YouTube» распространил заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче", - отмечается в сообщениип СК.

В сообщении отмечается, что Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд

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Теги: 
Яшин  уголовное дело  следствие 

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