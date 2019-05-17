17 мая. Mossovetinfo.ru – Здание РУДН на юго-западе Москвы эвакуируют из-за задымления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Сообщается, что очаг задымления находится в подвале здания. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.
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