17 мая. Mossovetinfo.ru – Здание РУДН на юго-западе Москвы эвакуируют из-за задымления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что очаг задымления находится в подвале здания. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.