Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     17.05.2019 11:30

Здание РУДН эвакуируют из-за задымления

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РУДН  эвакуация  задымление 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Здание РУДН на юго-западе Москвы эвакуируют из-за задымления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что очаг задымления находится в подвале здания. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РУДН  эвакуация  задымление 

Возврат к списку

Лента новостей

11:58 Город (Москва и область) Вход в Мавзолей Ленина закроют на один день 19 мая

11:30 Происшествия Здание РУДН эвакуируют из-за задымления

10:58 Город (Москва и область) Проезд по Большому Козихинскому переулку закроют с 20 по 26 мая

10:40 Город (Москва и область) Собянин открыл на своем сайте новый раздел – «Открытка из Москвы»

10:02 Общество Непогода вернется в Москву в начале следующей недели

Актуальные материалы

15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая

10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве

10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru