Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Тайване

18 сентября, Mossovetinfo.ru - Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на территории уезда Хуалянь на востоке Тайваня с эпицентром в в точке с координатами 23,15 градуса северной широты и 121,30 градуса восточной долготы в воскресенье в 14:44 по пекинскому времени. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).