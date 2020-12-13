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Происшествия     08.06.2022 21:23

Землетрясение с интенсивностью в эпицентре 8 баллов произошло в акватории озера Байкал

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Теги:  Байкал  Иркутская область  землетрясение 

8 июня. Mossovetinfo.ru - «В 20.25 по местному времени в акватории оз. Байкал, в 17 км от пос. Большое Голоустное Иркутской области, произошло землетрясение. С интенсивностью в эпицентре 8 баллов. В областном центре ощущалось 5 баллов», - сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.

«Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов», - также отмечается в сообщении регионального МЧС.
Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

13 декабря 2020 года землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Чечни, примерно в 39 км южнее Грозного.

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Карта места

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Теги: 
Байкал  Иркутская область  землетрясение 

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