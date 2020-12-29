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Происшествия     01.01.2021 13:56

Женщина погибла в результате падения на пути в московском метро

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Теги:  метро  метрополитен 

1 января. Mossovetinfo.ru – Женщина погибла в результате падения на пути в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

ЧП произошло днем 1 января. Из-за падения женщины на пути было временно остановлено движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино».


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Теги: 
метро  метрополитен 

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