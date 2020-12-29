1 января. Mossovetinfo.ru – Женщина погибла в результате падения на пути в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.



ЧП произошло днем 1 января. Из-за падения женщины на пути было временно остановлено движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино».