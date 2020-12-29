Другие материалы
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Происшествия
01.01.2021, 13:56
Женщина погибла в результате падения на пути в московском метро
1 января. Mossovetinfo.ru – Женщина погибла в результате падения на пути в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на станции ...
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Происшествия
29.12.2020, 21:28
Против Навального возбудили дело о мошенничестве на 356 млн рублей
29 декабря. Mossovetinfo.ru – В отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет. Следствие установило, что...
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Происшествия
29.12.2020, 10:03
ФСБ при помощи спецслужб США изъяла почти 300 килограмм кокаина в Подмосковье
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и Европу...