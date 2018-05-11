Другие материалы
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Происшествия
12.05.2018, 08:54
Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы
12 мая. Mossovetinfo.ru – Женщина выпала из окна многоэтажки в московском районе Печатники. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Полбина. От полученных травм женщин...
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Происшествия
11.05.2018, 11:58
Школьница умерла на уроке физкультуры в Москве
11 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы во время урока физкультуры в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. По предварительным данным...
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Происшествия
11.05.2018, 11:11
Суд отправил напавшего на журналистку «Эхо Москвы» Фельгенгауэр на принудительное лечение
11 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. От уголовной ...