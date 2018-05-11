12 мая. Mossovetinfo.ru – Женщина выпала из окна многоэтажки в московском районе Печатники. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Инцидент произошел на улице Полбина. От полученных травм женщина, на вид которой около 60 лет, скончалась на месте.