Женщина попала в реанимацию после ДТП с участием пяти машин на Садовом кольце

1 апреля. Mossovetinfo.ru — На внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара произошла авария с участием пяти автомобилей, водитель одной из машин скончалась, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» выскочил на встречную полосу, в итоге в столкновение попали две «Ауди», «Фольскваген» и «Рендж Ровер». Скончалась водитель «Фольксвагена».



Сообщается, что в районе аварии скопилась огромная пробка, машины скорой помощи не могут проехать к месту ДТП.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.



Обновлено в 13:56. По уточненной информации женщина не погибла, она находится в реанимации.