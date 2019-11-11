11 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по городу Москве устанавливают обстоятельства падения женщины с двумя детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.



Тела женщины и одного из детей были обнаружены утром, 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе. Также рядом был обнаружен мальчик, на вид лет шести, ему оказывают комплекс реанимационных мероприятий.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы. Также устанавливаются родственники погибших.