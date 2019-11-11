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Происшествия     11.11.2019 10:01

Женщина с двумя детьми выпала из окна жилого дома на северо-востоке Москвы

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Теги:  падение с высоты  СК РФ  убийство  дети  гибель 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по городу Москве устанавливают обстоятельства падения женщины с двумя детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Тела женщины и одного из детей были обнаружены утром, 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе. Также рядом был обнаружен мальчик, на вид лет шести, ему оказывают комплекс реанимационных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы. Также устанавливаются родственники погибших.


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Карта места

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Теги: 
падение с высоты  СК РФ  убийство  дети  гибель 

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