11 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по городу Москве устанавливают обстоятельства падения женщины с двумя детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.
Тела женщины и одного из детей были обнаружены утром, 11 ноября возле жилого дома в Бабушкинском районе. Также рядом был обнаружен мальчик, на вид лет шести, ему оказывают комплекс реанимационных мероприятий.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы. Также устанавливаются родственники погибших.
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